Издатель пермского СМИ пытается обанкротиться

Заявление о самобанкротстве ООО «Центр деловой информации», издающего в Перми газету Business Class, оставили без движения в Арбитражном суде Пермского края, сообщил «Ъ-Прикамье».
Согласно определению суда, в заявлении есть ряд недочётов: не указаны номера счетов в банках, нет доказательств уведомления основого кредитора — администрации города Перми. На устранение недостатков заявителю дали время до 6 октября.
О том, что компания подала заявление о банкротстве, стало известно в конце августа. Как поясняла Business Class директор ООО «Центр деловой информации» Светлана Мазанова, в компании намерены сохранить СМИ, однако не видят другого выхода кроме банкротства: согласно решению суда, ЦДИ должен вернуть деньги, полученные по контрактам с Пермской городской думой за несколько лет — с учётом начисленных процентов сумма превышает 37 миллионов рублей. Таких средств у юрлица нет.
Судебное разбирательство о признании сделок ЦДИ с гордумой недействительной инициировала краевая прокуратура — в ведомстве сочли признаком конфликта интересов личные отношения Светланы Мазановой и экс-главы пресс-службы гордумы Константина Шестакова, который числился контрактным управляющим при заключении сделок.