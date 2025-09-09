Издатель пермского СМИ пытается обанкротиться

О том, что компания подала заявление о банкротстве, стало известно в конце августа. Как поясняла Business Class директор ООО «Центр деловой информации» Светлана Мазанова, в компании намерены сохранить СМИ, однако не видят другого выхода кроме банкротства: согласно решению суда, ЦДИ должен вернуть деньги, полученные по контрактам с Пермской городской думой за несколько лет — с учётом начисленных процентов сумма превышает 37 миллионов рублей. Таких средств у юрлица нет.