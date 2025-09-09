В России 1 октября пройдут молебны о тяжелобольных детях

«Почти год назад я поделился этой мечтой со святейшим патриархом. Мы тогда поговорили об иконах, в которых родители увидели бы не только близкий для себя образ, но и надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. Почти всё это время я искал такой образ. И совершенно неожиданно, когда просматривал фотографии подопечных Фонда “Круг добра” для годового отчета, я ясно увидел удивительное сходство фотографии мамы двух наших ребят с тяжелейшим заболеванием и иконы “Целительница”, — добавил он.