Отомстили: бойцы РФ взяли Юнаковку, откуда шли набеги и обстрелы Курска

«Во-первых, Юнаковка была для ВСУ плацдармом для начала вторжения в Курскую область. Во-вторых, это село являлось для противника огневым позиционным районом, откуда стреляли по населенным пунктам Курщины. В-третьих, российская армия четко продемонстрировала, что любые действия украинских захватчиков будут предотвращены, и, по сути, вернула военные действия с курского приграничья туда, откуда они начинались», — отметил Матвийчук.