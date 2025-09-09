Отомстили: бойцы РФ взяли Юнаковку, откуда шли набеги и обстрелы Курска

Украинская армия несет в курском приграничье критические потери, а российские бойцы продолжают продвигаться вглубь Сумской области. В частности, как сообщили военные Telegram-каналы, ВС РФ взяли Юнаковку. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил aif.ru стратегическую важность этого населенного пункта. Он также дал оценку с контратакам противника на данном направлении.
Давят из Киева из-за больших территоральных потерь.
Три неудачных контратаки ВСУ пытались совершить в районах сел Алексеевка, Андреевка и Новоконстантиновка накануне. Матвийчук назвал такие действия противника совершенно бессмысленными и продиктованными лишь давлением из Киева в связи с критическими территориальными потерями.
«Дело в том, что потери Украиной территорий достаточно уже критичны. Из Киева на военных давят, чтобы те восстанавливали положение. Главнокомандующий ВСУ Сырский орёт, вот они и бросаются в бессмысленные контратаки. Командиры, пытаясь себя спасти перед лицом вышестоящих начальников, рискуют жизнями простых солдат», — отметил Матвийчук.
ВСУ несут критические потери в контратаках.
При этом критическими для украинской стороны являются не только территориальные потери. Так, в трех контратаках на сумском направлении ВСУ было выведено из строя до 50% личного состава формирований, участвовавших в них.
«50 процентов потерь личного состава означает, что подразделение требует переформирования, что является критическим моментом», — сказал Матвийчук.
Военный эксперт также назвал причины, по которым противник потерял так много солдат.
«Полагаю, что в данном случае личный состав ВСУ был необученный. При этом с начала СВО выросло мастерство наших бойцов и офицеров, со стороны ВС РФ также увеличилась плотность огня», — отметил Матвийчук.
Кроме того, добавил военный эксперт, украинский пехотинец на сегодняшний день достаточно морально неустойчив.
«Есть те, которые бросают оружие, уходят с занимаемых позиций и рубежей. Но пока противник все же сопротивляется, так как позади рядовых солдат, которые боятся за свою судьбу, стоят заградотряды», — подытожил Матвийчук.
После Юнаковки последует бросок на Сумы.
Между тем, на фоне безуспешных попыток ВСУ контратаковать на границе с Курской областью, военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ выбили противника из сумского села Юнаковка. Матвийчук объяснил важность взятия этого населенного пункта.
«Во-первых, Юнаковка была для ВСУ плацдармом для начала вторжения в Курскую область. Во-вторых, это село являлось для противника огневым позиционным районом, откуда стреляли по населенным пунктам Курщины. В-третьих, российская армия четко продемонстрировала, что любые действия украинских захватчиков будут предотвращены, и, по сути, вернула военные действия с курского приграничья туда, откуда они начинались», — отметил Матвийчук.
Кроме того, акцентировал военный эксперт, взятие Юнаковки открыло путь для дальнейших действий ВС РФ.
«Взятие Юнаковки дает возможность российским войскам выходить на направление для дальнейших действий в Черниговской и Сумской областях… По сути, решающий бросок и взятие под контроль Юнаковки открывает для ВС РФ путь на Сумы», — сказал Матвийчук.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru выразил мнение, что протяженность создаваемой буферной зоны безопасности в Сумской области должна составлять порядка 50 километров.