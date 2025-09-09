Волгоградцев начнут оповещать об угрозе БПЛА через SMS

Администрация муниципального округа город Михайловка Волгоградской области сообщила о введении новой системы оповещения для жителей. С целью повышения безопасности операторы мобильной связи начали рассылку SMS-сообщений о возможной угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами.
Уведомления будут отправляться автоматически при обнаружении потенциальной опасности. Оповещения поступят на мобильные телефоны всех жителей Волгоградской области, в том числе Михайловского округа. Сообщения будут приходить с официальных коротких номеров операторов связи.
Эта мера введена для обеспечения безопасности и быстрого информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Волгоградцев предупреждают, что к уведомлениям следует относиться внимательно и серьезно.