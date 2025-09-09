Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев начнут оповещать об угрозе БПЛА через SMS

При угрозе будет происходить массовая рассылка.

Источник: Freepik

Администрация муниципального округа город Михайловка Волгоградской области сообщила о введении новой системы оповещения для жителей. С целью повышения безопасности операторы мобильной связи начали рассылку SMS-сообщений о возможной угрозе, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Уведомления будут отправляться автоматически при обнаружении потенциальной опасности. Оповещения поступят на мобильные телефоны всех жителей Волгоградской области, в том числе Михайловского округа. Сообщения будут приходить с официальных коротких номеров операторов связи.

Эта мера введена для обеспечения безопасности и быстрого информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Волгоградцев предупреждают, что к уведомлениям следует относиться внимательно и серьезно.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше