Песков рассказал, чем Путин занимается в свой день рождения

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, старается провести время с родными или общается с лидерами других стран, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается “служебное празднование”, то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.
Иногда российский лидер проводит 7 октября встречи с коллегами из СНГ. Также многие политики звонят Путину, чтобы поздравить его с днём рождения.
Напомним, в мае 2024 года Песков рассказал, что президент РФ заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь. При этом, по словам пресс-секретаря, рано утром российский лидер «уже на связи». Представитель Кремля назвал Путина «абсолютным трудоголиком».