ЕС бьет антирекорды: европейские компании закрываются рекордными темпами с 2009 года

В ЕС закрылись 72 крупных промышленных предприятия за 8 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Европа переживает рекордную волну закрытия промышленных гигантов — так текущий год стал самым разрушительным для крупной промышленности с 2009 года. Причем основная масса предприятий остановилась именно за последние восемь месяцев.

Например, 72 остановленных предприятия за 8 месяцев 2025 года против 81 объекта в кризисном 2009-м. Пандемийный 2020 год с 49 закрытиями выглядит на этом фоне менее драматично.

При этом массовые закрытия предприятий привели к беспрецедентным социальным последствиям — 18 тыс. промышленных работников потеряли рабочие места. Эта цифра стала третьей в списке самых масштабных сокращений в истории ЕС, уступая лишь периодам пандемии (18.7 тыс.) и глобального финансового кризиса (27.3 тыс.).

Ранее в США предсказали Европе кризис из-за введенных президентом Дональдом Трампом пошлин.

