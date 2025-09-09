Мирошник: за расстрел авто с гражданскими солдат ВСУ ждет пожизненный срок

«Кроме ответственности боевиков, здесь предусматривается ответственность политического режима. В подавляющем большинстве случаев украинские боевики действуют, исходя из команд и приказов, которые спускаются сверху, которые сгенерированы именно политическим руководством украинского режима. И они выполняют приказы, что, собственно, не отменяет их ответственность за это. Но существует наличие этих команд, потому что украинская сторона генерирует приказы, которые призваны сеять панику, показывать жестокость и запугивать гражданское население. Поэтому это, к сожалению, далеко не единственный факт, просто это яркое подтверждение преступных действий украинских вооруженных формирований. И эти данные, как только будут обработаны, они будут доступны на международных площадках для подтверждения всех тех подходов, которые мы ранее декларировали как характеристику киевского режима», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.