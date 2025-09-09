Мирошник: за расстрел авто с гражданскими солдат ВСУ ждет пожизненный срок

Пожизненный срок могут получить боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие в расстрелах машин с мирными гражданами. Об этом заявил aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя информацию у найденных в телефонах пленных военнослужащих ВСУ видеозаписях, зафиксировавших, как они открывают огонь по машинам с белыми лентами, внутри которых находятся мирные жители.
«За эти действия всушники попадают под статью 356 о применении запрещенных форм и методы войны, которая предусматривают ответственность за нарушение международных норм и принципов, международного гуманитарного права. Если будет подтверждено, что были убиты люди, то это 105-я статья УК РФ, которая предусматривает ответственность за убийства в составе группы. Минимальный срок по любой из этих статей — 8 лет и до пожизненного. Скорее всего, меньше 20 лет они точно не получат, потому что это международное преступление. Это прямое нарушение норм международного гуманитарного права, использование военных возможностей против гражданского населения, которое не может сопротивляться, и которое ни при каких условиях не может наступать в качестве военной цели», — объяснил Мирошник.
Он подчеркнул, что расстрел боевиками ВСУ — это «в полном смысле международное военное преступление, которое совершается украинской стороной».
«Кроме ответственности боевиков, здесь предусматривается ответственность политического режима. В подавляющем большинстве случаев украинские боевики действуют, исходя из команд и приказов, которые спускаются сверху, которые сгенерированы именно политическим руководством украинского режима. И они выполняют приказы, что, собственно, не отменяет их ответственность за это. Но существует наличие этих команд, потому что украинская сторона генерирует приказы, которые призваны сеять панику, показывать жестокость и запугивать гражданское население. Поэтому это, к сожалению, далеко не единственный факт, просто это яркое подтверждение преступных действий украинских вооруженных формирований. И эти данные, как только будут обработаны, они будут доступны на международных площадках для подтверждения всех тех подходов, которые мы ранее декларировали как характеристику киевского режима», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.
Ранее стало известно, что в телефонах попавших в плен украинских военных обнаружили видео с расстрелами автомобилей с мирными жителями и кадры «снятые украинскими военными сразу после расстрелов», на которых зафиксировано, что «внутри автомобилей находились гражданские люди разных возрастов, а также их личные вещи».