Стало известно о стоимости памятника на могиле Яниса Тиммы

На могиле экс-супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в декабре прошлого года, установили памятник. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
В своем блоге юрист разместила видео с только что установленным надгробием на кладбище в Латвии. Гаврилова намекнула, что к созданию памятника причастна мать покойного.
Первое видео памятника, который установили родственники. Пока нет цветочного оформления, не проведена официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас видно, какую красоту создало материнское сердце, поделилась семейный адвокат.
В настоящее время Маргарита Гаврилова представляет интересы родственников спортсмена и намерена привлечь Анну Седокову к ответственности по всей строгости закона. Семья Тиммы убеждена, что певица причастна к его смерти. Также артистку обвиняют в незаконном присвоении имущества экс-супруга.
Сама Анна Седокова не комментирует поступающие в ее адрес обвинения. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» в последнее время публикует в соцсетях фотографии с роскошными букетами, намекая на новый роман.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти баскетболиста в сети развернулась травля Анны Седоковой, которую многие открыто обвиняют в причастности к трагедии.
Читайте также: Певица Анна Седокова не дала ни рубля на памятник бывшему мужу Янису Тимме.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.