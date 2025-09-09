Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нарушений ПДД

В одном постановлении, имеющемся у РИА Новости, изложено, что иностранный гражданин по фамилии Макарян, проживавший в России с 2022 года вместе с гражданской супругой и ребенком, в 2023 году дважды был привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»). На этом основании в 2024 году Отдел по вопросам миграции отдела МВД России одного из районов Москвы принял решение о неразрешении Макаряну въезда в Россию на три года. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, подчеркивал, что «действительно были штрафы ГИБДД, нарушения совершал непреднамеренно, без злого умысла, штрафы оплатил в полном объеме». Иск был оставлен без удовлетворения, сообщается в материалах.