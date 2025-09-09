Учителей и охранников школ Башкирии обучили, как действовать при прилете дрона

— Потому противодействовать терроризму обязаны не только представители власти и правоохранители, — объяснил Валерий Станиславович. — Каждый объект должен быть максимально защищен от угрозы извне, и в этом обязаны участвовать все. Если это школа, директор принимает меры, чтобы террористы не проникли на территорию, а если такое произошло, чтобы помощь была вызвана мгновенно. Каждый ученик должен знать план эвакуации в случае сигнала угрозы теракта.