Учителей и охранников школ Башкирии обучили, как действовать при прилете дрона

Как сообщили в межведомственном Совете общественной безопасности РБ, ежегодно правительство республики выделяет из казны региона миллионы рублей на оснащение образовательных организаций техническими средствами и системами защиты.
Так, Башкирия занимает четвёртое место по стране и первое в Приволжском федеральном округе по количеству оснащённых школ.
— На территории городов и районов республики, где отсутствуют подразделения вневедомственной охраны Росгвардии, на тревожные сообщения из школ реагируют подразделения МВД по РБ, — рассказали в региональном Совбезе. — Некоторые учреждения образования взяты под охрану частными организациями.
На днях во всех школах региона состоялись всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий сотрудников охраны и работников при вооружённом нападении, обнаружении взрывного устройства или атаки беспилотных летательных аппаратов.
По словам секретаря межведомственного Совета общественной безопасности РБ Валерия Олейника, оценивавшего готовность образовательных учреждений к возможной угрозе, «школы больше других объектов подвергаются нападениям террористов».
— Потому противодействовать терроризму обязаны не только представители власти и правоохранители, — объяснил Валерий Станиславович. — Каждый объект должен быть максимально защищен от угрозы извне, и в этом обязаны участвовать все. Если это школа, директор принимает меры, чтобы террористы не проникли на территорию, а если такое произошло, чтобы помощь была вызвана мгновенно. Каждый ученик должен знать план эвакуации в случае сигнала угрозы теракта.
В уфимской школе № 21 на учениях тоже отработали действия сотрудников охраны, школьников и учителей при захвате заложников и прилете беспилотника со взрывным устройством.
Валерий Олейник отметил, что учения в лицее прошли на высоком уровне.
— И учащиеся, и сотрудники действовали слаженно и спокойно, — сказал Валерий Станиславович. — Такие учения позволяют сформировать у участников навыки правильных действий в условиях террористической опасности. Все мы знаем о том, что «предупрежден — значит, вооружен».