В Омской области возбудят уголовное дело по факту нарушения жилищных прав омички

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Омской области возбудить уголовное дело в отношении чиновников, допустивших нарушение жилищных прав жительницы Омска.
В социальных сетях женщина рассказала, что уже долгое время пытается добиться признания многоквартирного дома, в котором она проживает с ребенком, аварийным. А та квартира, которую ей предоставили также не отвечает необходимым условиям.
Доследственная проверка по статье 293 УК РФ (халатность) проводилась следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области. По результатам проверки установлено, что действия или бездействие должностных лиц органов власти привели к ущемлению прав гражданки и созданию опасных условий проживания.
Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки и предпринятых мерах, чтобы восстановить омичке право на безопасное и комфортное жилье.
