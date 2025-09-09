Ричмонд
Shaman проиграл битву за бренд «Я русский»

Певец Shаman (Ярослав Дронов) получил отказ от Роспатента в регистрации товарного знака «Я русский». Как выяснило РИА «Новости», решение было принято в конце августа и касается сразу двух заявок артиста.

Источник: Life.ru

Ещё в октябре 2024 года музыкант подал документы на регистрацию бренда «Я русский» — названия одного из своих самых известных хитов. Под этим брендом планировалось выпускать алкогольные напитки — вино, водку и ликёры, а также косметику и парфюмерию от блеска для губ до блёсток для тела.

Весной 2025 года ведомство предоставило Дронову полгода на дополнительные пояснения, однако даже после этого заявки были отклонены. После отказа артист не сможет использовать бренд «Я русский» для коммерческого продвижения своей продукции.

Ранее Life.ru писал, что Shаman рассказал, почему в клипе на его песню «Прямо по сердцу» не снялась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По словам артиста, это было решение режиссёра, а не его личный выбор.

