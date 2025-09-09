По его мнению, глава Украины отказывается ехать в Москву, хотя это бы принесло благо его родине, а сотрудничавший с фашистами главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году, наверняка, отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его позвал.