Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер ВСУ «АнтиГрин»: Зеленский не летит в Москву из-за нехватки мудрости

Экс-офицер ВСУ «АнтиГрин» (Евгений Бекренев) высказался, что украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву из-за нехватки мудрости.

Экс-офицер ВСУ «АнтиГрин» (Евгений Бекренев) высказался, что украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву из-за нехватки мудрости.

Украинский лидер при каждом удобном случае «вставляет шпильку», отметил он.

— Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, — это откровенная ложь, — заявил бывший офицер в интервью на Youtube-канале Politeka.

По его мнению, глава Украины отказывается ехать в Москву, хотя это бы принесло благо его родине, а сотрудничавший с фашистами главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году, наверняка, отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его позвал.

Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но только не в России. Об этом 8 сентября он заявил в беседе с ABC News. Журналисты задали ему вопрос о проведении двусторонней встречи с президентом РФ. Зеленский ответил, что такая возможность есть, но относительно места имеются определенные условия.