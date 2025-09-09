Экс-офицер ВСУ «АнтиГрин» (Евгений Бекренев) высказался, что украинский президент Владимир Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву из-за нехватки мудрости.
Украинский лидер при каждом удобном случае «вставляет шпильку», отметил он.
— Когда Зеленский говорит, что мы хотим мира, — это откровенная ложь, — заявил бывший офицер в интервью на Youtube-канале Politeka.
По его мнению, глава Украины отказывается ехать в Москву, хотя это бы принесло благо его родине, а сотрудничавший с фашистами главнокомандующий Финляндии Карл Маннергейм в 1944 году, наверняка, отправился бы на переговоры с Иосифом Сталиным, если бы тот его позвал.
Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но только не в России. Об этом 8 сентября он заявил в беседе с ABC News. Журналисты задали ему вопрос о проведении двусторонней встречи с президентом РФ. Зеленский ответил, что такая возможность есть, но относительно места имеются определенные условия.