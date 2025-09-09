В Иркутской области оформили 700 гаражей по упрощенной схеме за 8 месяцев

В Иркутской области продолжает успешно действовать программа «гаражная амнистия», которая позволяет упрощенно оформить право собственности на гараж и землю под ним. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Росреестра, с 1 сентября 2021 года жители области уже зарегистрировали более 14 тысяч таких объектов, причем только за первые восемь месяцев 2025 года было оформлено 700 гаражей и 1875 земельных участков. Общая площадь переданной в собственность земли составила почти 269 тысяч квадратных метров.