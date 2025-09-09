Ричмонд
В Иркутской области оформили 700 гаражей по упрощенной схеме за 8 месяцев

В регионе продолжает успешно действовать программа «гаражная амнистия».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжает успешно действовать программа «гаражная амнистия», которая позволяет упрощенно оформить право собственности на гараж и землю под ним. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Росреестра, с 1 сентября 2021 года жители области уже зарегистрировали более 14 тысяч таких объектов, причем только за первые восемь месяцев 2025 года было оформлено 700 гаражей и 1875 земельных участков. Общая площадь переданной в собственность земли составила почти 269 тысяч квадратных метров.

— Для участия в программе владельцу гаража необходимо обратиться в местную администрацию с заявлением и документом, подтверждающим владение — например, справкой о выплате взносов. Если участок или гараж ранее не стояли на кадастровом учете, потребуется помощь кадастрового инженера для подготовки межевого и технического планов, — говорится в сообщении Росреестра.

После положительного решения администрации право собственности регистрируется автоматически, без дополнительного участия заявителя. Особенность программы в том, что она допускает использование ранее неприемлемых документов — например, квитанций за коммунальные услуги или договоров подключения к инженерным сетям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье старшеклассников бесплатно обучат программированию.