Из Омска второй день не может вылететь рейс в Москву

Также с задержками вылетают самолёты в Сочи.

Источник: Om1 Омск

Утром во вторник, 9 сентября, на онлайн-табло Омского аэропорта снова появилась информация о задержке рейса до Москвы. Стоит отметить, что проблема повторяется вторые сутки подряд: рейс «Уральских авиалиний», запланированный на 8 сентября в 6:30, сначала был отложен до вечера, а затем перенесён на 9 сентября в 10:30. Сейчас же вылет рейса задерживается до 12:20.

Кроме того, наблюдаются сбои в графике вылетов в Сочи. Первый рейс вылетел с 40-минутной задержкой — в 4:45 вместо 4:05. Второй рейс стартовал в 8:30 вместо 7:20, что составило 1 час 10 минут задержки.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло.