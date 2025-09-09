Из Омска второй день не может вылететь рейс в Москву

Утром во вторник, 9 сентября, на онлайн-табло Омского аэропорта снова появилась информация о задержке рейса до Москвы. Стоит отметить, что проблема повторяется вторые сутки подряд: рейс «Уральских авиалиний», запланированный на 8 сентября в 6:30, сначала был отложен до вечера, а затем перенесён на 9 сентября в 10:30. Сейчас же вылет рейса задерживается до 12:20.