Названы неудачные фильмы Леонида Гайдая, за которые ему было стыдно

Подобная участь ожидала и позднюю работу режиссера — картину «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Ограниченное финансирование не позволило реализовать творческие замыслы в полном объеме, а съемки с зарубежными артистами вызвали сложности: американские актеры отказывались работать за символические гонорары. В результате на главную женскую роль была утверждена малоизвестная актриса Келли Мак Грил, для которой этот проект оказался единственным в карьере. По свидетельствам современников, отдельные сцены снимались на любительскую камеру.