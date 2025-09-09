Стали известны даты и принципы индексации пенсий в 2026 году: подробнее

Тем временем финансист Лидия Мазур рассказала, что россияне, которым не хватает пенсионных баллов для получения страховой пенсии, могут их приобрести. Специалист уточнила, что гражданам, которым не хватает баллов для пенсии, доступны два варианта: продолжить работать до достижения стажа 15 лет и баллов 30, или купить недостающие баллы. Один балл сейчас стоит 60 450 рублей, однако в год можно приобрести не более 7,8 баллов (около 474 тысяч рублей). Оплатить стаж и баллы можно не только для себя, но и для другого человека без страховых взносов.