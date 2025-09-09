Стали известны даты и принципы индексации пенсий в 2026 году: подробнее

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о датах и принципах индексации пенсий в следующем году. По его словам, в 2026 году это произойдет дважды — с 1 февраля и с 1 апреля. При этом, как отметил депутат, вторая корректировка будет выше уровня инфляции.
«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — рассказал парламентарий в беседе с ТАСС.
Нилов уточнил, что в течение первого месяца 2026 года правительство собирается высчитать уровень фактической инфляции, а в феврале уже произвести индексацию, которая коснется не только пенсий, но и других социальных выплат.
В случае с проведением второй индексации, которая должна произойти в апреле следующего года, выплаты будут проиндексированы выше уровня фактической инфляции.
Парламентарий обратил внимание, что указанные индексации коснутся и тех пенсионеров, которые продолжают работать. Кроме того пенсии, которые полагаются военнослужащим, планируют проиндексировать уже этой осенью, 1 октября, в соответствии с индексацией должностных окладов.
Напомним, Нилов заявлял, что в России технически можно ввести ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные выплаты к Новому году. Однако для этого необходимо найти новые источники финансирования.
Чуть ранее в России прозвучало предложение перейти к ежеквартальной индексации пенсий, чтобы выплаты чаще увеличивались в зависимости от роста цен. Депутаты также собирались рассмотреть инициативу о введении дополнительной предновогодней выплаты для пожилых граждан.
Тем временем финансист Лидия Мазур рассказала, что россияне, которым не хватает пенсионных баллов для получения страховой пенсии, могут их приобрести. Специалист уточнила, что гражданам, которым не хватает баллов для пенсии, доступны два варианта: продолжить работать до достижения стажа 15 лет и баллов 30, или купить недостающие баллы. Один балл сейчас стоит 60 450 рублей, однако в год можно приобрести не более 7,8 баллов (около 474 тысяч рублей). Оплатить стаж и баллы можно не только для себя, но и для другого человека без страховых взносов.