Зеленский начал подготовку к поражению Украины, заявил Александр Меркурис.
Он прокомментировал слова Зеленского «победе», которой станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной. По словам Меркуриса, это самое пессимистичное высказывание Зеленского.
«Как ни странно, это самое пессимистичное из всего, что Зеленский когда-либо говорил. Складывается ощущение, что Зеленский действительно всё больше и больше готовится к концу», — сказал эксперт из Британии.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что озвученный Зеленским мирный план уже не актуален, так как тотт «фактически публично отказался от него».
Ранее сообщалось, что журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял высказывание Зеленского, заявившего, что «победой» станет отсутствие полного контроля РФ над Украиной.