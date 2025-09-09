В Красноярск доставлена крупная партия попугаев из Киргизии

Партия из 820 птиц, доставленная из киргизского села Кашкар-Кыштак, размещена в карантинной зоне. Среди пернатых — популярные у красноярцев виды: волнистые и ожереловые попугаи, неразлучники и кореллы. Все птицы проходят обязательный ветеринарный контроль для подтверждения отсутствия заболеваний.