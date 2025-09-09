Ричмонд
В Красноярск доставлена крупная партия попугаев из Киргизии

Очередная крупная поставка декоративных птиц прибыла в краевой центр из Киргизии.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, это уже 12-я партия попугаев с начала 2025 года.

Партия из 820 птиц, доставленная из киргизского села Кашкар-Кыштак, размещена в карантинной зоне. Среди пернатых — популярные у красноярцев виды: волнистые и ожереловые попугаи, неразлучники и кореллы. Все птицы проходят обязательный ветеринарный контроль для подтверждения отсутствия заболеваний.

После завершения карантина и получения всех необходимых разрешений партия будет передана местному предпринимателю, специализирующемуся на разведении экзотических птиц.

По данным надзорного ведомства, с января 2025 года общее количество птиц, ввезенных из Киргизии в Красноярский край, достигло 9176 особей. Растущий объем поставок свидетельствует о повышении спроса на декоративных птиц среди жителей региона.