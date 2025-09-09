На Запарина в Хабаровске 92 здания остались без горячей воды

Новости, Хабаровск. На улице Запарина, 65 в Хабаровске произошло повреждение в тепловой камере диаметром 400 миллиметров, в результате чего без горячего водоснабжения остались 38 жилых домов и 54 административных здания. Аварийная бригада МУП «Тепловые сети» оперативно приступила к работам по устранению аварии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительной информации, подача горячей воды будет восстановлена 9 сентября до 17:00. Специалисты ведут ремонтные работы в усиленном режиме. Ориентировочное время восстановления подачи может быть уточнено по мере ликвидации аварии.
Горожане могут получать актуальную информацию о ходе работ через официальные ресурсы МУП «Тепловые сети» и единую сервисную службу. На время ремонтных работ жителям рекомендовано использовать альтернативные источники горячего водоснабжения с соблюдением мер безопасности.