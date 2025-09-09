Минпромторг выступил за внедрение идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями

Министерство промышленности и торговли РФ поддерживает внедрение различных форматов идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов в беседе с ТАСС.
Чекушов пояснил, что министерство совместно с торговыми сетями и маркетплейсами разрабатывает принципы идентификации личности. Он отметил, что способы проверки возраста могут быть разными. В свою очередь коллеги из Минцифры отвечают за развитие единой биометрической системы.
По словам замминистра, предприятия торговли уже тестируют различные форматы идентификации внутри своих информационных систем. На первом этапе необходимо протестировать, насколько эти способы смогут исключить возможность доступа несовершеннолетних к продукции 18+.
Чекушов подчеркнул, что позиция министерства заключается во внедрении таких способов идентификации личности, которые полностью исключат доступ несовершеннолетних к товарам с возрастными ограничениями, как в розничных сетях, так и при торговле через маркетплейсы.
Прежде сообщалось, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением. Это позволит предотвратить продажу алкоголя, табачной продукции и других подобных товаров несовершеннолетним.