Минпромторг выступил за внедрение идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями

Чекушов пояснил, что министерство совместно с торговыми сетями и маркетплейсами разрабатывает принципы идентификации личности. Он отметил, что способы проверки возраста могут быть разными. В свою очередь коллеги из Минцифры отвечают за развитие единой биометрической системы.