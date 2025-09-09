Ричмонд
В Перми обсуждаются изменения в ПЗЗ

С 9 по 12 сентября на Публичном портале ИСОГД города Перми проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.

Изменения касаются:

— установления границ подзон Ц-2 (П 2,70), Ц-2 (П 2,77), Ц-2 (П 2,78),

Ц-2 (П 3,00), Ц-2 (П 3,31) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410269:13763, 59:01:4410269:13764, 59:01:4410269:13765, 59:01:4410269:13766, части земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410269:13779 в Свердловском районе;

— дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) подзонами Ц-2 (П 2,77), Ц-2 (П 2,78), Ц-2 (П 3,00), Ц-2 (П 3,31).

Изучить материалы к проекту можно на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, а также в администрациях районов:

Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36);

Орджоникидзевского района (ул. Александра Щербакова, 24);

Ленинского района (ул. Пермская, 57);

Индустриального района (ул. Мира, 15);

Свердловского района (ул. Сибирская, 58);

поселка Новые Ляды (ул. Транспортная, 2);

Дзержинского района (ул. Ленина, 85);

Кировского района (ул. Кировоградская, 33).

Предложения и замечания примут с 9 по 12 сентября на Публичном портале ИСОГД, в администрациях районов Перми, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).