В Перми обсуждаются изменения в ПЗЗ

С 9 по 12 сентября на Публичном портале ИСОГД города Перми проводятся общественные обсуждения, посвященные проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми.
Изменения касаются:
— установления границ подзон Ц-2 (П 2,70), Ц-2 (П 2,77), Ц-2 (П 2,78),
Ц-2 (П 3,00), Ц-2 (П 3,31) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410269:13763, 59:01:4410269:13764, 59:01:4410269:13765, 59:01:4410269:13766, части земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410269:13779 в Свердловском районе;
— дополнения градостроительного регламента территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) подзонами Ц-2 (П 2,77), Ц-2 (П 2,78), Ц-2 (П 3,00), Ц-2 (П 3,31).
Изучить материалы к проекту можно на Публичном портале ИСОГД, на сайте городской администрации, а также в администрациях районов:
Мотовилихинского района (ул. Уральская, 36);
Орджоникидзевского района (ул. Александра Щербакова, 24);
Ленинского района (ул. Пермская, 57);
Индустриального района (ул. Мира, 15);
Свердловского района (ул. Сибирская, 58);
поселка Новые Ляды (ул. Транспортная, 2);
Дзержинского района (ул. Ленина, 85);
Кировского района (ул. Кировоградская, 33).
Предложения и замечания примут с 9 по 12 сентября на Публичном портале ИСОГД, в администрациях районов Перми, а также в городском департаменте градостроительства и архитектуры (ул. Сибирская, 15).