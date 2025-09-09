Два рейса перенаправлены в Красноярск из-за тумана в Братске

Утром 9 сентября 2025 года два рейса не смогли приземлиться в аэропорту Братска из-за сильного тумана. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани города, самолет, летевший из Новосибирска, а также лайнер, выполнявший чартерный рейс из Тюмени, были перенаправлены на запасной аэродром в Красноярске.
— Пассажиры, ожидающие вылета в аэропорту, обеспечены всем необходимым, — заверили работники.
Актуальную информацию о времени прибытия рейсов можно уточнить по телефону справочной службы.
