Два рейса перенаправлены в Красноярск из-за тумана в Братске

Пассажиры, ожидающие вылета в аэропорту, обеспечены всем необходимым.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 9 сентября 2025 года два рейса не смогли приземлиться в аэропорту Братска из-за сильного тумана. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани города, самолет, летевший из Новосибирска, а также лайнер, выполнявший чартерный рейс из Тюмени, были перенаправлены на запасной аэродром в Красноярске.

— Пассажиры, ожидающие вылета в аэропорту, обеспечены всем необходимым, — заверили работники.

Актуальную информацию о времени прибытия рейсов можно уточнить по телефону справочной службы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске выявили случай незаконной торговли. В одном из местных магазинов продавали продукцию, на которую были нанесены товарные знаки известных брендов без соответствующего разрешения. Стоимость изъятого контрафакта составила более 250 тысяч рублей.