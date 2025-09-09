Суд вынес приговор отцу детей, погибших от дихлофоса под Красноярском

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка. Глава семейства обработал свой дом средством для борьбы с насекомыми. После этого супружеской паре и их четверым детям понадобилась медицинская помощь. Несовершеннолетние в результате отравления инсектицидами скончались.