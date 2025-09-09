Ричмонд
Суд вынес приговор отцу детей, погибших от дихлофоса под Красноярском

Отца четверых детей, погибших от дихлофоса, признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Источник: pexels.com

Суд приговорил к двум годам условно отца четверых детей, погибших от дихлофоса в Красноярском крае, сообщила региональная прокуратура.

«Суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что глава семейства проигнорировал правила применения инсектицида, допустил превышение допустимой дозы и не учёл предупреждения о мерах безопасности.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка. Глава семейства обработал свой дом средством для борьбы с насекомыми. После этого супружеской паре и их четверым детям понадобилась медицинская помощь. Несовершеннолетние в результате отравления инсектицидами скончались.