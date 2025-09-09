Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 9 сентября 2025:
1. Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.
2. Бывший заместитель директора СИБа продавал секреты Молдовы и Румынии спецслужбам Беларуси: Его доставили на допрос в Бухарест.
3. Громкий скандал в Пограничной полиции Молдовы: Высокий чин похищал украинских уклонистов, грабил их и передавал коллегам из соседней страны.
4. Чем отличаются блошиные рынки в Молдове от тех, что в ЕС: У нас старики торгуют от безысходности, чтоб не умереть с голоду, а там «блошки» — хобби и клубы знакомств.
5. В Молдове лето пустилось в сентябре по второму кругу: Такой жары синоптики не припомнят — каждый день до +29 градусов.
Фестиваль лесов придумала Санду для себя и своей команды ПАС: На самом деле отрасль в упадке, а «легкие Молдовы», из-за дорогих энергоресурсов, сжигают в печах.
Чтобы вырастить лес, надо вложить много труда, а не лозунгов (далее…).
В Кишиневе пенсионерка продает на улице вещи из дома: «Я так устала от такой жизни, от этой нищеты, лучше смерть, чем жизнь такая, сколько можно мучаться?!».
У 72-летней Галины Федоровны пенсия — всего 2000 леев (далее…).
«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки.
В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии (далее…).