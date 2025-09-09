Ричмонд
Стало известно, почему иностранцам могут запретить въезд в РФ

Иностранцев могут не пустить в РФ из-за нескольких нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

Систематические нарушения ПДД РФ иностранными гражданами могут служить основанием для принятия решения о нежелательности их дальнейшего пребывания в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что иностранный гражданин рискует столкнуться с ограничением на въезд в Россию, если в течение трех лет он дважды или более привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушения правил дорожного движения — соответствующая норма закреплена в федеральном миграционном законодательстве.

Изучение судебных решений выявило, что иностранцы получают запрет на въезд на 3 года за различные нарушения ПДД, включая езду без техосмотра, непропуск пешеходов и несоблюдение правил установки номерных знаков.

Напомним, что с июня 2025 года въезд в Россию для иностранцев связан с обязательной предварительной регистрацией в ЕСИА.