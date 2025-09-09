Стало известно, почему иностранцам могут запретить въезд в РФ

Уточняется, что иностранный гражданин рискует столкнуться с ограничением на въезд в Россию, если в течение трех лет он дважды или более привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушения правил дорожного движения — соответствующая норма закреплена в федеральном миграционном законодательстве.