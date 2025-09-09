Кобяков заявил, что США больше направляют в РФ разведчиков под видом бизнеса

США, скорее всего, увеличили число разведчиков среди делегатов на экономические форумы. Такое мнение высказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
«Структуру представленного бизнеса еще не изучал, но мне кажется, что они сейчас больше направляют сюда разведчиков, которые под вопросами бизнеса пытаются решить несколько другие задачи», — приводит РИА Новости слова советника главы государства.
Кобяков уточнил, что представители США, как правило, заявляются от различных секторов экономики, но в последнее время их интересы могут выходить за рамки общепринятого делового взаимодействия.
По его словам, оргкомитет ВЭФ внимательно следит за составом иностранных делегаций. Однако структура иностранных участников саммита меняется каждый год, что заставляет проводить дополнительный анализ со стороны организаторов.
Ранее Кобяков рассказал о рекордах, которые побил Восточный экономический форум — 2025. По его словам, ВЭФ-2025 установил рекорды по числу гостей и сумме контрактов.