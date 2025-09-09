В Уфе до 15 сентября частично перекроют улицу Айскую

На неделю в Уфе вводится частичное ограничение движения по улице Айской из-за дорожных работ. Ремонт затронет участок от улицы Чернышевского до проспекта Салавата Юлаева, сообщили в мэрии.
В период подготовки и фрезерования старого покрытия будет перекрыта одна полоса проезжей части. Власти просят водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов и по возможности выбирать объездные пути.
Сообщается, что работы проводятся в рамках подготовки дорожного покрытия к зимнему сезону. Полное восстановление движения запланировано на 16 сентября.