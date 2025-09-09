Новосибирский трансплантолог получил «Заслуженного врача РФ»

Президент России наградил заведующего отделением трансплантологии Новосибирской областной больницы Ивана Поршенникова почётным званием «Заслуженный врач РФ». Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской областной больницы.
Врач-новатор — кандидат медицинских наук, под его руководством в регионе развиваются все виды трансплантации, включая операции детям до года.
Команда Поршенникова совершила уникальные операции: впервые в России разделила одну печень для двух пациентов, а также провела мировую премьеру — одновременную пересадку сердца и печени.