WSJ: в конгресс США передали послание Эпштейну, якобы подписанное Трампом

В конгресс США передали письмо, якобы подписанное президентом Дональдом Трампом и адресованное финансисту Джеффри Эпштейну. На письме есть рисунок. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Трамп заявил, что не имеет отношения к этому письму. По информации издания, копия письма была передана в конгресс в понедельник.
Ранее газета The Guardian сообщила, что демократы в конгрессе США требуют предоставить им копию книги Эпштейна, на которой якобы есть рисунок, подписанный Трампом.
