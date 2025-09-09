Ричмонд
WSJ: в конгресс США передали послание Эпштейну, якобы подписанное Трампом

Послание финансисту Джеффри Эпштейну с рисунком, якобы подписанное нынешним главой американской администрации, передали в конгресс.

Источник: Аргументы и факты

В конгресс США передали письмо, якобы подписанное президентом Дональдом Трампом и адресованное финансисту Джеффри Эпштейну. На письме есть рисунок. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что не имеет отношения к этому письму. По информации издания, копия письма была передана в конгресс в понедельник.

Ранее газета The Guardian сообщила, что демократы в конгрессе США требуют предоставить им копию книги Эпштейна, на которой якобы есть рисунок, подписанный Трампом.

