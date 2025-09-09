Когда в Красноярске начнется отопительный сезон 2025? Ответили в мэрии

Администрация Красноярска готова начать отопительный сезон 2025 года при соблюдении определенных погодных условий.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства и транспорта, решение о включении отопления будет принято при устойчивом похолодании.
По словам пресс-секретаря ведомства Светланы Трушковой, отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8 градусов и ниже.
«Специалисты ежедневно мониторят прогноз погоды и готовы оперативно отреагировать на изменение температурного режима», — отметила она.
В Сибирской генерирующей компании подтвердили полную готовность инфраструктуры к началу отопительного сезона. Традиционно подача тепла в жилые дома Красноярска начинается во второй половине сентября.
Согласно данным синоптиков, на текущей неделе существенного похолодания не ожидается. Температура воздуха будет сохраняться в пределах +14…+18 градусов. Наиболее прохладным днем станет пятница, когда столбики термометров опустятся до +14 градусов, ожидаются осадки.
Для сравнения, в прошлом году из-за раннего похолодания отопительный сезон в Красноярске начался 12 сентября. Точная дата запуска отопления в 2025 году будет определена по результатам мониторинга температурного режима.