Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда в Красноярске начнется отопительный сезон 2025? Ответили в мэрии

Администрация Красноярска готова начать отопительный сезон 2025 года при соблюдении определенных погодных условий.

Администрация Красноярска готова начать отопительный сезон 2025 года при соблюдении определенных погодных условий.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства и транспорта, решение о включении отопления будет принято при устойчивом похолодании.

По словам пресс-секретаря ведомства Светланы Трушковой, отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на отметке +8 градусов и ниже.

«Специалисты ежедневно мониторят прогноз погоды и готовы оперативно отреагировать на изменение температурного режима», — отметила она.

В Сибирской генерирующей компании подтвердили полную готовность инфраструктуры к началу отопительного сезона. Традиционно подача тепла в жилые дома Красноярска начинается во второй половине сентября.

Согласно данным синоптиков, на текущей неделе существенного похолодания не ожидается. Температура воздуха будет сохраняться в пределах +14…+18 градусов. Наиболее прохладным днем станет пятница, когда столбики термометров опустятся до +14 градусов, ожидаются осадки.

Для сравнения, в прошлом году из-за раннего похолодания отопительный сезон в Красноярске начался 12 сентября. Точная дата запуска отопления в 2025 году будет определена по результатам мониторинга температурного режима.