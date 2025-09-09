Солдат ВСУ назвал себя и своих сослуживцев брошенными слепыми котятами

Командиры Вооружённых сил Украины отправили на задание неподготовленных мобилизованных украинцев в Донецкой народной республике, рассказал солдат ВСУ Алексей Банников, попавший в плен.
«Нам сказали, что мы будем откатываться назад, в тыл. И мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно», — сказал он в разговоре с агентством РИА Новости.
Пленный сравнил себя и своих сослуживцев со «слепыми котятами», которых бросили.
«Меня отправили первый раз на первое задание. Страх, конечно, неизвестность — что, куда, как. Нам толком никто ничего не говорил. Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят», — рассказал он.
Банников подчеркнул, что он решил сдаться в плен ВС РФ.
Ранее украинский пленный Дмитрий Хвостик заявил, что мобилизованным в ВСУ разрешали побывать в отпуске за деньги.
Попавший в плен украинец Сергей Коротков рассказал, что солдаты Вооружённых сил Украины бросали жребий, чтобы решить, кто будет в тылу, а кто отправится на передовую.