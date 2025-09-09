В Британии узнали о корыстных умыслах Джонсона: как экс-премьер использовал должность и связи

Борис Джонсон, по версии издания, нарушил этические нормы и правила лоббирования, применяемые в Британии к политикам, служащим на высших постах. В материале утверждается, что экс-премьер якобы пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Он пытался реализовать идею о продаже принцу услуг консалтинговой компании.