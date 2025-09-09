Экс-премьера Британии Бориса Джонсона уличили в злоупотреблении полномочиями. Предполагается, что чиновник получал выгоду от должности и деловых связей. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на документы.
Борис Джонсон, по версии издания, нарушил этические нормы и правила лоббирования, применяемые в Британии к политикам, служащим на высших постах. В материале утверждается, что экс-премьер якобы пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Он пытался реализовать идею о продаже принцу услуг консалтинговой компании.
Помимо прочего, отмечается в статье, чиновник получил порядка 270 тысяч долларов после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Сам Борис Джонсон заявлял, что не получал средств.
Бывший премьер Британии также известен как один из разжигателей конфликта на Украине. Он подначивал Киев саботировать стамбульские соглашения.