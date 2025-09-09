В Алматы самокаты сотнями вывозят на штрафстоянки

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) сообщили, что в рамках масштабных рейдовых мероприятий за сутки выявили более 800 (с начала года выявлено более 16 тысяч) нарушений законодательства о дорожном движении, допущенных пользователями самокатов, в том числе:
489 фактов несоблюдения требований, предъявляемых к участникам движения (ст. 620 КоАП); 237 нарушений правил движения пешеходами и иными участниками (ст. 615 КоАП); 11 фактов неисполнения родителями мер по обеспечению безопасности детей (ст. 127 КоАП); 47 нарушений правил благоустройства (ст. 505 КоАП); 23 факта загрязнения мест общего пользования (ст. 434−2 КоАП).
Выявлены случаи, когда электросамокаты бросают на тротуарах и проезжей части, создавая помехи движению. На специализированную стоянку водворено 259 самокатов.