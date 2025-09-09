Грозы и до +26°С ожидается в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем в основном по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.
В Минске во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в белорусской столице утром достигнет +12… +15°С, в дневные часы воздух прогреется до +22… +24°С, вечером столбик термометра опустится до отметки +17… +20°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 9 сентября
9 сентября — праздник Анфисы Рябинницы. В этот день на Руси собирали рябину. Считалось, что спелые ягоды обладали лечебной силой. Они помогали от болезней и защищали дом от бед. Рябину сушили, заваривали чай, добавляли в квас и настойки.
В церковном календаре дата связана с памятью двух святых: преподобного Пимена Великого и преподобного Пимена Палестинского.
Народные приметы:
- много рябины на деревьях — к суровой и снежной зиме;
- мало ягод — зима будет мягкой и недолгой;
- урожай грибов богатый — осень обещает быть дождливой;
- еж несет в нору листья и траву — холода наступят рано;
- гроза в сентябре — к долгой и теплой осени.