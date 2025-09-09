Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и до +26°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 9 сен — Sputnik. Грозы ожидаются утром и днем во вторник местами по юго-западной половине Беларуси, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 80% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем в основном по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +20…+26°С.

В Минске во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в белорусской столице утром достигнет +12… +15°С, в дневные часы воздух прогреется до +22… +24°С, вечером столбик термометра опустится до отметки +17… +20°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Народные приметы на 9 сентября

9 сентября — праздник Анфисы Рябинницы. В этот день на Руси собирали рябину. Считалось, что спелые ягоды обладали лечебной силой. Они помогали от болезней и защищали дом от бед. Рябину сушили, заваривали чай, добавляли в квас и настойки.

В церковном календаре дата связана с памятью двух святых: преподобного Пимена Великого и преподобного Пимена Палестинского.

Народные приметы:

  • много рябины на деревьях — к суровой и снежной зиме;
  • мало ягод — зима будет мягкой и недолгой;
  • урожай грибов богатый — осень обещает быть дождливой;
  • еж несет в нору листья и траву — холода наступят рано;
  • гроза в сентябре — к долгой и теплой осени.