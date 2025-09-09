Проекты по поддержке СВО получили премию «Общественное признание» в ЦАО

Эта премия отмечает заслуги меценатов, волонтеров и жителей, чья деятельность положительно влияет на жизнь округа. На соискание выдвинули 83 проекта, реализованных в 2024 году в ЦАО. В центре внимания находились поддержка участников специальной военной операции (СВО) и мирных жителей, воспитание молодежи, сохранение окружающей среды, здоровый образ жизни и укрепление семейных ценностей. Всего наградами отметили 34 проекта.