Проекты по поддержке СВО получили премию «Общественное признание» в ЦАО

В театре «Русская песня» в понедельник, 8 сентября, прошло награждение лауреатов ежегодной окружной премии «Общественное признание» — ее вручают уже 19 лет. Организатором выступает Общественный совет при префекте Центрального административного округа.
Эта премия отмечает заслуги меценатов, волонтеров и жителей, чья деятельность положительно влияет на жизнь округа. На соискание выдвинули 83 проекта, реализованных в 2024 году в ЦАО. В центре внимания находились поддержка участников специальной военной операции (СВО) и мирных жителей, воспитание молодежи, сохранение окружающей среды, здоровый образ жизни и укрепление семейных ценностей. Всего наградами отметили 34 проекта.
В номинации «Стойкость духа» лауреатом стал проект «Союз сердец» Эльвиры Судравской. Он помогает бойцам, участвующим в СВО и получившим ранения. В рамках проекта организовали сбор продуктов питания и необходимых вещей.
Еще одним лауреатом стал Валерий Белгородский из Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. Он руководит проектом «Создание адаптируемой одежды для людей с повреждениями конечностей». Участники проекта разработали специальные защитные чехлы, предназначенные для травмированных рук и ног.
Благодаря проекту Николая Цихелашвили участники СВО получают поздравления в виде музыкальных открыток. Им помогают студенческие ансамбли известных учебных заведений: Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных и Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова.
6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале конкурса волонтерских команд «Доброе сердце столицы». В этом году он пройдет под девизом «Наполняем город смыслами».