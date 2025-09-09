В Чусовом более месяца не было горячей воды

Как выяснилось, горячее водоснабжение было отключено более чем на 30 дней в 39 домах из-за капитального ремонта инженерных сетей. При этом, как отмечают в прокуратуре, администрация округа допустила нарушение — при согласовании отключения воды на срок свыше 14 дней не были приняты меры по обеспечению жильцов альтернативными источниками горячего водоснабжения, как того требует жилищное законодательство.