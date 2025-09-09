В Чусовом более месяца не было горячей воды

Прокуратура Чусового провела проверку после появления в интернете сообщений о долгом отсутствии горячей воды в многоквартирных домах города.
Как выяснилось, горячее водоснабжение было отключено более чем на 30 дней в 39 домах из-за капитального ремонта инженерных сетей. При этом, как отмечают в прокуратуре, администрация округа допустила нарушение — при согласовании отключения воды на срок свыше 14 дней не были приняты меры по обеспечению жильцов альтернативными источниками горячего водоснабжения, как того требует жилищное законодательство.
По итогам проверки надзорное ведомство направило официальные представления в адрес главы Чусовского округа и руководителя МУП «Гортеплоэнерго». Также в отношении ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело — за нарушение норм по обеспечению коммунальными услугами.
Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры. Дополнительные материалы направят в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.