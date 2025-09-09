Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

Российские граждане, у которых есть полное право на федеральные льготы и социальную поддержку, должны выбрать форму получения этих услуг до 1 октября. Соответствующая информация следует из документа Социального фонда России.
— Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной, — добавили в ведомстве.
Натуральная форма — предоставление необходимых лекарств и медицинских изделий, путевок в санаторий, льготный проезд на пригородных электричках и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Если гражданин предпочитает отказаться от подобных услуг, он сможет получить финансовую компенсацию. Ее размер составит 1728,46 рубля в месяц, передает РИА Новости.
В Московской области активно обсуждают меры поддержки студенток при рождении ребенка, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. Он рассказал, что в регионе планируют предусмотреть единовременные выплаты для студенток вузов в размере 100 тысяч рублей.