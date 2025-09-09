Россияне смогут выбрать форму получения льгот до 1 октября

В Московской области активно обсуждают меры поддержки студенток при рождении ребенка, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике Андрей Голубев. Он рассказал, что в регионе планируют предусмотреть единовременные выплаты для студенток вузов в размере 100 тысяч рублей.