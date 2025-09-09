Алексей Крыжановский и Наталья Ермакова стали голосами Новосибирского метро

В новосибирском метро обновили голосовые объявления. Теперь остановки и другую информацию будут озвучивать певец Алексей Крыжановский и музыковед Наталья Ермакова. Об этом они рассказали в эфире радио КП-Новосибирск.
По их словам, переозвучивание началось в связи с вводом новой станции «Спортивная». Старые записи восстановить технически было невозможно, поэтому сотрудники метрополитена провели кастинг. В нем участвовали дикторы, актеры и телеведущие. В итоге голоса Крыжановского и Ермаковой признаны наиболее комфортными для пассажиров.
В студии они продемонстрировали работу: были объявлены станции, среди которых «Спортивная» и «Комсомольская». По словам новых дикторов, запись проходила тщательно, рассматривались десятки вариантов, чтобы подобрать оптимальное звучание для пассажиров. Новосибирцы уже могут оценить результат — новые голоса звучат на всех станциях подземки.