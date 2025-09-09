Куница в Греции напала на прикованную к постели пенсионерку и отгрызла ей руку

Инцидент произошел 4 сентября, когда животное проникло в дом через открытую дверь и отгрызло часть руки парализованной пенсионерке. Родственники срочно доставили пострадавшую в местную больницу, после чего ее перевели в клинику в Салониках. Женщине предстоит несколько операций.