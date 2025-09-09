Куница в Греции напала на прикованную к постели пенсионерку и отгрызла ей руку

В деревне Маниакои, расположенной в Греции недалеко от Кастории, дикая куница напала на прикованную к постели пожилую женщину. Об этом сообщает ekathimerini.com.
Инцидент произошел 4 сентября, когда животное проникло в дом через открытую дверь и отгрызло часть руки парализованной пенсионерке. Родственники срочно доставили пострадавшую в местную больницу, после чего ее перевели в клинику в Салониках. Женщине предстоит несколько операций.
Жители региона выражают обеспокоенность из-за участившихся случаев появления куниц в окрестностях и их агрессивного поведения, говорится на сайте.
Ранее на детей трех и четырех лет напал стаффордширский терьер, когда их мать ушла из дома и оставила малышей наедине с животным. Инцидент произошел в микрорайоне Парковый города Челябинска. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Кроме того, сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после сообщений, что в Новой Москве мужчина натравил собак бойцовских пород на людей. Пострадало как минимум четыре человека.