Новый медицинский колледж открылся в Башкирии

Новое образовательное учреждение для подготовки медиков открылось с 1 сентября в Башкирии. Филиал медицинского колледжа заработал в селе Акъяр. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.
По словам министра, в новом учреждении буду обучаться только местные ребята — всего 25 человек. Они должны в скором времени пополнить ряды медиков, которые необходимы для больниц и поликник юга республики.
Отметим, что теперь в республике работают девять медицинских колледжей и шесть филиалов — в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах, Кумертау, Месягутово, Акъяре. Всего в них обучаются 8,5 тысячи будущих медсестёр и фельдшеров, 2849 их них приняты в этом году на первый курс.