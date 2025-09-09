Новый медицинский колледж открылся в Башкирии

Отметим, что теперь в республике работают девять медицинских колледжей и шесть филиалов — в Нефтекамске, Октябрьском, Учалах, Кумертау, Месягутово, Акъяре. Всего в них обучаются 8,5 тысячи будущих медсестёр и фельдшеров, 2849 их них приняты в этом году на первый курс.