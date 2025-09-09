Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России более 30 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 8 на 9 сентября сбили над территорией РФ 31 украинский беспилотник, сообщило Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 8 сентября до 07:00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа…» — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что 15 дронов было обезврежено над водами Чёрного моря. Кроме того, военные нейтрализовали семь БПЛА в небе над Белгородской областью, три — над Курской и по два — над Крымом и Краснодарским краем. Ещё по одному беспилотнику сбито в Тамбовской и Воронежской областях.
Напомним, 8 сентября Минобороны РФ проинформировало, что с 08:00 до 11:00 мск.
силы ПВО уничтожили над Крымом и Чёрным морем 13 украинских дронов.