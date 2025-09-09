СМИ: Антонов отменил несколько юбилейных концертов из-за состояния здоровья

По предварительным данным, причиной стали многочисленные проблемы с давлением. Из-за этого артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Несмотря на ситуацию со здоровьем, артист не желает петь под фонограмму. Певец работает только вживую, хотя каждый выход на сцену дается с трудом — больше 10 песен Антонов не исполняет.