СМИ: Антонов отменил несколько юбилейных концертов из-за состояния здоровья

Российский певец Юрий Антонов принял решение отменить несколько больших праздничных выступлений в честь своего 80-летия. Об этом во вторник, 9 сентября, рассказали в Telegram-канале Mash.
По предварительным данным, причиной стали многочисленные проблемы с давлением. Из-за этого артист не слышит звук и может петь максимум 45 минут. Несмотря на ситуацию со здоровьем, артист не желает петь под фонограмму. Певец работает только вживую, хотя каждый выход на сцену дается с трудом — больше 10 песен Антонов не исполняет.
Ранее был запланирован грандиозный юбилейный концерт, однако из-за физического состояния артиста все сорвалось — за последнее время певец перенес пять микроинсультов. Сейчас Юрий Антонов выступает в основном на частных мероприятиях, говорится в публикации.
Недавно народный артист России также заявил, что не стал бы сотрудничать с дрессировщиком Юрием Куклачевым. Он рассказал, что в своем загородном доме ухаживает за кошками, собаками, павлинами, гусями, утками и белками.