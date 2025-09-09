Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения

«Керченский филиал информирует о приостановлении подачи газа 15 сентября с 8 до 17 часов», — сказано в сообщении.
Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти — по Карла Либкнехта, по одному — на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов — в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести — по Киевской и 14 домов по Мачтовой.
Уточняется, что речь идет о жилых домах, расположенных в частном секторе.
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.