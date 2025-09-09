Ричмонд
Два самолета не смогли приземлиться в Братске из-за тумана

Лайнеры были перенаправлены на запасной аэродром.

Сегодня утром, 9 сентября, два рейса не смогли приземлиться в аэропорту Братска из-за тумана. Лайнер, следующий из Новосибирска, а также самолет, выполнявший чартерный рейс из Тюмени, были перенаправлены на запасной аэродром Красноярска, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, ожидающие в аэропорту пассажиры обеспечены всем необходимым.

Напомним, 3 сентября самолет авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс по маршруту Иркутск — Камрань (Вьетнам), вынужденно вернулся в аэропорт вылета после попадания птицы в отсек стеклоочистителя после взлета.