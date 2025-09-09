Два самолета не смогли приземлиться в Братске из-за тумана

Сегодня утром, 9 сентября, два рейса не смогли приземлиться в аэропорту Братска из-за тумана. Лайнер, следующий из Новосибирска, а также самолет, выполнявший чартерный рейс из Тюмени, были перенаправлены на запасной аэродром Красноярска, пишет ИА IrkutskMedia.