Из Сибири в Анталью: куда чаще всего летали новосибирцы

Летом новосибирский аэропорт Толмачево продемонстрировал высокую пассажирскую активность. За три месяца — с июня по август — воздушная гавань обслужила почти 2,9 миллиона человек, отправив в небо более 11,5 тысяч авиалайнеров. Статистикой поделились в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Абсолютное большинство пассажиров, а именно 2,34 миллиона человек, путешествовало по России. На международных направлениях было зафиксировано 567 тысяч 200 пассажиров.
Главным лидером по популярности среди всех маршрутов стала Москва. Второе и третье места в рейтинге внутреннего спроса заняли Сочи и Санкт-Петербург. Также в пятерку самых востребованных отечественных городов вошли Иркутск и Владивосток.
Среди зарубежных направлений неизменным спросом пользовалась турецкая Анталья. Также популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Ташкент, Бишкек, Пекин и на тайский остров Пхукет.