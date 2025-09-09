Из Сибири в Анталью: куда чаще всего летали новосибирцы

Летом новосибирский аэропорт Толмачево продемонстрировал высокую пассажирскую активность. За три месяца — с июня по август — воздушная гавань обслужила почти 2,9 миллиона человек, отправив в небо более 11,5 тысяч авиалайнеров. Статистикой поделились в пресс-службе аэропорта Толмачево.