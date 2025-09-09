Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Сибири в Анталью: куда чаще всего летали новосибирцы

Также популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Ташкент, Бишкек, Пекин и на тайский остров Пхукет.

Летом новосибирский аэропорт Толмачево продемонстрировал высокую пассажирскую активность. За три месяца — с июня по август — воздушная гавань обслужила почти 2,9 миллиона человек, отправив в небо более 11,5 тысяч авиалайнеров. Статистикой поделились в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Абсолютное большинство пассажиров, а именно 2,34 миллиона человек, путешествовало по России. На международных направлениях было зафиксировано 567 тысяч 200 пассажиров.

Главным лидером по популярности среди всех маршрутов стала Москва. Второе и третье места в рейтинге внутреннего спроса заняли Сочи и Санкт-Петербург. Также в пятерку самых востребованных отечественных городов вошли Иркутск и Владивосток.

Среди зарубежных направлений неизменным спросом пользовалась турецкая Анталья. Также популярностью у пассажиров пользовались рейсы в Ташкент, Бишкек, Пекин и на тайский остров Пхукет.