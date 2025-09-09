Ричмонд
Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

Ведомство давало певцу полгода на пояснения для возможной регистрации знака.

Источник: Аргументы и факты

Роспатент отказал певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в регистрации товарного знака «Я русский». Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в электронной базе ведомства.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказала артисту по обеим заявкам, поданным им в октябре прошлого года (в марте текущего года ведомство давало Дронову полгода на направление пояснений для возможной регистрации знака).

Артист планировал выпускать под товарным знаком «Я русский» (у него есть песня с таким названием): согласно одной заявке в Роспатент — алкогольную продукцию, согласной другой — парфюмерию и косметику.

Как певец заявил ранее, он изначально понимал, что регистрация такого товарного знака является невозможной. По словам SHAMAN, он подал документы в Роспатент для привлечения внимания к тому, что многие крупные предприниматели и злоумышленники пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации разной продукции «сомнительного качества».