Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

Как певец заявил ранее, он изначально понимал, что регистрация такого товарного знака является невозможной. По словам SHAMAN, он подал документы в Роспатент для привлечения внимания к тому, что многие крупные предприниматели и злоумышленники пытаются использовать фразу «Я русский» для реализации разной продукции «сомнительного качества».