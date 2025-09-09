Водители, курьеры, комплектовщики: топ востребованных профессий в Новосибирске

В Новосибирске особо остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей.
Infopro54 и hh.ru представили статистику рынка труда в Новосибирске.
Рынок труда в Новосибирской области демонстрирует высокий спрос на рабочую силу. В августе работодатели разместили 27,3 тысячи новых вакансий.
Особо остро ощущается нехватка представителей рабочих специальностей — 6,1 тысяча вакансий, что составляет 23% от общего числа предложений о работе.
Самые востребованные профессии в регионе: водители, разнорабочие, упаковщики, комплектовщики, курьеры. Для этих специальностей работодатели открыли почти 900 вакансий каждая.
Также высок спрос на слесарей, сантехников, сварщиков, машинистов. По каждой из этих профессий доступно около 400 вакансий.
Финансовое предложение для представителей рабочих специальностей весьма привлекательное — средняя зарплата составляет 100 тысяч рублей, что на 25 тысяч превышает среднюю зарплату по региону (75 тысяч рублей).