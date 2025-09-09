Ричмонд
«Оставляет желать лучшего»: к казахстанцам обратились по поводу качества воды

К сожалению, качество питьевой воды во многих регионах оставляет желать лучшего. Об этом 9 сентября 2025 года заявили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В ведомстве отмечают, что загрязненная вода — это не только неприятный вкус и запах, но и серьезная угроза для здоровья, приводящая к инфекциям, хроническим заболеваниям и даже смертельным исходам.

Что скрывается в нашей воде? Чистая питьевая вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса, и соответствовать строгим санитарным нормам. К сожалению, в реальности вода часто содержит опасные примеси: микробы, химические вещества, радиоактивные вещества. Ежегодные проверки качества воды в централизованных системах водоснабжения показывают, что в большинстве случаев вода соответствует санитарным нормам. Однако в среднем от 1 до 3% проб не проходят проверку по микробиологическим показателям, а от 3 до 8% — по химическим. Это означает, что даже в городах и поселках, где есть централизованное водоснабжение, существует риск употребления загрязненной воды.

предупреждают в комитете

В сельской местности жители используют воду из колодцев и родников, которая по своему природному составу содержит химические вещества (железо, магний). И при длительном употреблении воды такого качества вероятно отрицательное воздействие на здоровье.

Что делать, чтобы защитить себя и своих близких?

  • используйте фильтры для воды;
  • кипятите воду: если вы не уверены в качестве воды, прокипятите ее в течение 10−15 минут;
  • используйте бутилированную воду: если у вас нет доступа к чистой воде, используйте бутилированную воду;
  • регулярно проверяйте качество воды: если вы используете воду из колодца или родника, регулярно проверяйте ее качество в лаборатории;
  • поддерживайте инициативы по защите водных ресурсов: участвуйте в акциях по очистке рек и озер, поддерживайте организации, занимающиеся защитой водных ресурсов.