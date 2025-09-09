«Оставляет желать лучшего»: к казахстанцам обратились по поводу качества воды

Что скрывается в нашей воде? Чистая питьевая вода должна быть прозрачной, без запаха и вкуса, и соответствовать строгим санитарным нормам. К сожалению, в реальности вода часто содержит опасные примеси: микробы, химические вещества, радиоактивные вещества. Ежегодные проверки качества воды в централизованных системах водоснабжения показывают, что в большинстве случаев вода соответствует санитарным нормам. Однако в среднем от 1 до 3% проб не проходят проверку по микробиологическим показателям, а от 3 до 8% — по химическим. Это означает, что даже в городах и поселках, где есть централизованное водоснабжение, существует риск употребления загрязненной воды.