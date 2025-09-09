Сотрудницу минусинского интерната осудили за поддельную медкнижку

Суд признал женщину виновной по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. В течение этого периода осужденной запрещено покидать территорию Минусинского округа и менять место жительства без согласия контролирующих органов.