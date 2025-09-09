Сотрудницу минусинского интерната осудили за поддельную медкнижку

Суд вынес приговор в отношении сотрудницы местной школы-интерната, признанной виновной в использовании заведомо подложного документа.
Как установило следствие, женщина предоставила поддельную медицинскую книжку при трудоустройстве в образовательное учреждение.
По информации пресс-службы Минусинского городского суда, инцидент произошел осенью прошлого года. Подсудимая приобрела за 2,5 тысячи рублей медицинскую книжку частной клиники без фактического прохождения медосмотра и сдачи необходимых анализов.
Суд признал женщину виновной по статье 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. В течение этого периода осужденной запрещено покидать территорию Минусинского округа и менять место жительства без согласия контролирующих органов.
Решение суда вступило в законную силу. Напомним, что наличие действительной медицинской книжки является обязательным требованием для работников образовательных учреждений в соответствии с санитарными нормами РФ.